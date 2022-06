Sarà Luese Cristo Alessandria. Con Tallarico presidente

ALESSANDRIA - Il logo ricorda lo stemma del capoluogo - "siamo la seconda squadra, dopo i Grigi" - e anche il nome sottolinea l'appartenenza: la matricola cambia 'look' e alcuni interpreti,nella prossima stagione in Eccellenza ci sarà la Luese Cristo Alessandria.

Le novità sono, anche, nella dirigenza: dopo l'addio di Marcello Sciacca (per motivi personali) e di Sergio Viganò, il nuovo presidente è Mattia Tallarico, che nelle ultime tre stagioni ha ricoperto lo stesso incarico al Predosa. L'anima 'luese' è espressa da Paolo Casalone, vicepresidente, Paolo Ferrero, segretario, e dai consiglieri Gianni Gherzi e Mirko Gatti, quest'ultimo new entry, come Mario Ruvolo, espressione del quartiere, e Danilo Adragna, che è anche main sponsor della squadra (con il marchio Adragna Trasporti).

Nei ruoli tecnici le conferme dell'allenatore, Roberto Adamo, del suo vice, Nicola Tascheri, del direttore sportivo Marco Tagliafico e del direttore generale, Daniel Romeo, che fa anche parte del direttivo. Nuovi ingressi sono il preparatore Giorgio Basso, il massaggiatore Cesare Comberlato e il magazziniere, Lorenzo Pantuosco.

Cambiano i colori socali, bianco (Luese) e rosso (Cristo). Le gare casalinghe saranno sempre a Centogrigio, gli allenamenti alla Don Bosco.