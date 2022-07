Giunta Abonante: Barrera vice, poi...

ALESSANDRIA - Marica Barrera, già assessore ai tempi della Giunta Rossa, sarà molto probabilmente vice del sindaco Giorgio Abonante. La candidata della lista civica sembra preferita rispetto a Gianni Ivaldi (altro civico, ma nel gruppo di Borgoglio) al quale, però, non dovrebbe sfuggire il posto da assessore.

Sarà un weekend decisivo per la formazione dell'esecutivo. Abonante è alla prese con le richieste del Pd (4 assessori, ma si accontenterebbe di 3) e con il suo desiderio di avvalersi di esterni. Oltre alla già sicura Antonella Perrone (Bilancio), salgono le quotazioni di Angelo Marinoni (Trasporti) mentre qualche dubbio rimane su Franco Ferrari (Cultura), a fianco di Abo, mercoledì sera, alla prima del festival 'VignaleInDanza'.

Quotati e non

Molto quotati, in casa Pd, Enrico Mazzoni e Vittoria Oneto e, soprattutto, Irene Molina; certezze per Michelangelo Serra dei Cinque stelle (si dovrebbe occupare di Urbanistica). In casa Moderati, Claudio Falleti potrebbe cedere il posto a Diego Malagrino. Sempre tra i Dem, possono avere chance Daniele Coloris (andrebbe ai Trasporti in caso del no a Marinoni) e Giulia Giustetto, segretaria dei giovani del Pd.