Il santo di oggi, 2 luglio, è beato Pietro Becchetti da Fabriano

Sacerdote agostiniano

Fabriano (Ancona), XIV sec.

Entra nell'Ordine Agostiniano nel convento di Sant'Agostino di Fabriano. Ottiene il titolo di lettore a Padova nel 1385 e in seguito insegna a Rimini e Venezia. Riceve grandi elogi dai suoi superiori per la grande spiritualità e cultura teologica. Tornato da un pellegrinaggio in Terra Santa, fa costruire una cappella simile al Santo Sepolcro di Gerusalemme all'interno della chiesa di Sant'Agostino di Fabriano. Alla sua morte viene sepolto nella chiesa di Sant'Agostino a Fabriano e nel 1835, Papa Gregorio XVI ne conferma il culto.