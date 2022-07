Bertram, l’erede di Sanders è Harper

TORTONA - L’erede di Jamarr Sanders è Demonte Harper.

Bertram fa la sua mossa, sostituendo il suo leader - che ha scelto fermarsi negli Usa - con la qualità di Harper. Esperto (33 anni), già visto in Italia con Avellino (è stato compagno di Filloy) e ultima stagione in Francia nel Limoges di coach Cancellieri dopo esperienza anche all Cibona e allo Zenit San Pietroburgo, Harper ha taglia, atletismo e qualità di gioco.

"La trattativa è stata molto rapida perché frutto di una volontà reciproca - il commento del presidente Marco Picchi -. che ci rende molto fiduciosi. Cercavamo un giocatore esperto e di grande qualità, che rispecchiasse le caratteristiche tecniche e tattiche necessarie per inserirsi nel gruppo. Per tutti questi aspetti, Harper è una primissima scelta”.



Coach Marco Ramondino lo presenta così: “Demonte è un giocatore di grande esperienza e versatilità che ha giocato in contesti e posizioni diversi. Siamo convinti che possa avere impatto su entrambi i lati del campo portando la sua attitudine anche in difesa”.

Ora nel quintetto della prossima stagione - nuovo per tre quinti - manca solo il centro titolare.