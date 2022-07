Jbm, Calemme è il nuovo team manager

CASALE MONFERRATO – Nel gioco a incastri messo in piedi dalla Novipiù Jb Monferrato per riorganizzare la struttura, Dario Calemme è da oggi ufficialmente il nuovo teAm manager della prima squadra e prende il posto di Federico Vignola, promosso direttore sportivo del club.

41 anni, di Frassineto, lunga esperienza nel mondo del calcio, giornalista professionista, Calemme è molto conosciuto in provincia, dove è stato segretario e vice delegato nelle delegazioni Figc di Alessandria e Vercelli, oltreché che team manager di Canelli e Pro Vercelli.

"Quando il club mi ha chiamato per affidarmi l'area organizzativa della prima squadra - spiega Calemme - non ho avuto dubbi. È una sfida non semplice, ma che ho accolto con l'entusiasmo di chi affronta un cammino nuovo. Confido nel fatto che portare una visione diversa nella gestione del team possa trasformarsi in un valore aggiunto. Con Federico Vignola e Giovanni Torcello ci siamo messi subito al lavoro e ci sono in serbo tante novità che sono sicuro saranno apprezzate da città e tifosi".