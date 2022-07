Alessandria: "Basta toni offensivi nei commenti

ALESSANDRIA - "Basta con i toni offensivi": l'Alessandria Calcio non tollererà più "volgarità e denigrazioni" nei commenti ai post sui canali social del club.

Non era mai successo per i Grigi e la nota di oggi, pubblicata su tutti i canali, conferma un clima 'caldo' (non solo per le temperature esterne di questi giorni). 'Incriminate' sarebbero, soprattutto, frasi negli ultimi giorni, specie ieri, a commento di alcune notizie (il 5 è stato ufficializzato il nuovo incarico di Corrado Buonagrazia e il pallone della C per il prossimo campionato). "Per future pubblicazioni non saranno ammesse volgarità, denigrazioni, e toni offensivi e attacchi a soggetti, pubblici o privati, compresi quelli diretti ai dipendenti del club".

L'Alessandria annuncia anche la possibilità di "limitazioni dei commenti, divieti di accesso alle pagine social", Estrema soluzione "bannare chi insisterà in comportamenti offensivi". Una presa di posizione, questa, adottata "a tutela anche dei 33.455 follower, per permettere di esprimere la loro opinione, purché si tratti di comunicazione corretta ed educata".