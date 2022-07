A Santa Maria i trattori danzano a ritmo di musica per l'Amson

CASALE - Un conto alla rovescia, ovviamente in dialetto, per creare 'attesa'. Quindi il via allo show, a tempo di musica, realizzato sabato scorso, 2 agosto, alla mezzanotte, davanti a centinaia di spettatori meravigliati nella trentesima edizione dell'Amson a la Madona di Santa Maria del Tempio, la frazione agricola di Casale.

Per chi non avesse mai visto dei trattori danzare, il video è una bella occasione per recuperare!