Centauri, i primi arrivi

ALESSANDRIA - Denise Bistolfi non poteva che scegliere il luogo simbolo del raduno internazionale per un omaggio artistico: il tratto inconfondibile dell'illustratrice alessandrina iè molto ben espresso n una opera con i colori che illuminano il santuario e rendono bene l'idea della festa.

Il disegno è esposto (e in vendita) a Castellazzo, da Eleonora's Photo, in via XXV Aprile: un'altra testimonianza di come questo evento sia patrimonio di una comunità allargata, Alessandria, Castellazzo e il territorio. In città da oggi pomeriggio i primi arrivi, e le iscrizioni agli stand del Moto Club Madonnina dei Centauri, all'inizio di viale della Repubblica, appena dopo l'arco rosso che segna l'inizio della 'via dei motori'.

Questa sera, a Castellazzo, musica e cibo nel piazzale del Santuario, regia del Moto Club Castellazzo, sul palco Marcello Milanese. Domani, dalle 8.30 e fino a notte le adesioni, due gite, una lunga nel Monferrato Ovadese e una più breve nel Gaviese. E gli appuntamenti ufficiali, in Comune ad Alessandria alle 17.45, sul piazzale del Santuario alle 19.

Dopo la funzione per le vittime della strada, la Mezzanotte bianca in paese, la sagra dei ravioli del plin e della cima nell'area attrezzata, intrattenimento e ristoro anche ad Alessandria. In attesa del gran finale, domenica