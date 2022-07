Tacchino, debutto azzurro con medaglie

MONTREAL - Fabrizio Tacchino non avrebbe potuto desiderare miglior esordio come preparatore scelto dalla Federazione italiana triathlon: In Canada, nella prova delle World Triathlon Para Series, il tecnico ovadese è fra gli artefici delle medaglie conquistate dagli azzurri del paratriathlon.

Da poche settimane Tacchino è stato scelto dal presidente federale Riccardo Giubilei per il nuovo incarico e nella prima trasferta ha lavorato al fianco del dt Mario Poletti.

A Montreal l'Italia conquista l'argento con il duo Francesca Tarantello e Lilli Gelmini, e due bronzi, con Veronica Plebani e Giovanni Achenza.

Al rientro dal Canada, la nazionale di paratriathlon farà un raduno in provincia, a Gavi, con una ventina di atleti impegnati per due settimane: merito di Tacchino, che ha fatto conoscere alla dirigenza e ai tecnici federali le potenzialità del nostro territorio per la multidisciplina.