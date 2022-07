La santa di oggi, 9 luglio, è beata Maria di Gasù crocifisso (Maria Petkovic)

Maria Petkovic, croata, nasce in una famiglia molto numerosa e profondamente religiosa: è la sesta di nove figli. Fin da giovanissima mostra una grande dedizione nella cura dei poveri, dei bisognosi e dei malati. Mentre è in preghiera davanti al crocifisso, a 15 anni, sente la voce del Signore che la invita ad amarlo e lei giura di donarsi completamente a lui. Per questo motivo, nel 1919, fonda la Congregazione delle Figlie della Misericordia per occuparsi dell’assistenza a poveri e malati e all’educazione dei più giovani. L’umiltà e la povertà sono le basi della sua vita spirituale. Nel 1936 Maria parte per l’Argentina per svolgere l’attività missionaria e successivamente si trasferisce a Roma dove fonda la sua casa generalizia.

La morte

Muore a Roma nel 1966 a causa di un’emorragia cerebrale dopo aver raccomandato alle sue sorelle di incarnare nella loro vita i valori di misericordia e carità che l’hanno accompagnata per tutta la sua esistenza. I suoi resti sono trasferiti e venerati a Blato, in Croazia. Viene beatificata nel 2003 da san Giovanni Paolo II.