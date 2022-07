Perotti fa il record agli italiani

RIETI - Roberto Meda è felice come se avesse gareggiato lui. In fondo è come se lo avesse fatto: la sua allieva, Sara Perotti, non solo conquista il pass per gli italiani juniores, ma a Rieti fa un risultato di rilievo assoluto nei 3000 siepi.

La portacolori dell'Atletica Alessandria chiude all'8° posto, in 11' 50'', il suo nuovo record. Un premio, anche, al grande impegno e ai sacrifici di una ragazza che, ogni giorno, da Frascaro, dove vive, va al campo scuola per allenarsi. "Vuole sempre migliorarsi, il risultato a Rieti è la conferma".