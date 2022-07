Steve dalla Norvegia: 2338 chilometri per vivere il raduno

ALESSANDRIA - Steve Soraa è partito da Gresswik, in Norvegia, e ha percorso 2338 chilometri per partecipare al 77° raduno internazionale Madonnina dei Centauri: è lui l'isolato che arriva da più lontano, in una classifica dominata dai norvegesi.

Tra gli italiani il premio va a Felice Torluccio, da Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, con 845, distanza, naturalmente, da raddoppiare, perché c'è anche la strada del ritorno.

Torluccio è stato, anche, il primo centauro italiano.

Tra i club Alba, campione d'Italia, si conferma leader in Piemonte, con 44 iscritti, negli 'extra regione' vince la Liguria, con il Moto Club Domina, 10 presenze ufficiali.

Nella speciale graduatoria delle sezioni estere del Moto Club Madonnina dei Centauri, determinata con i partecipanti e i chilometri percorsi, svetta il Belgio, con 28, poi la Svizzera, con 62, la Spagna, con 13, e la Francia con 19.

Otto le nazioni rappresentate con i primi centauri (e tre sono donne): oltre all'Italia Belgio, Francia, Spagna, Svizzera, Norvegia, Danimarca e Olanda.

Centauri, messaggeri di pace. In 7mila al corteo Un gruppo di biker si p trasformato in Minions. Molti regali al sindaco

Nel corteo lungo quasi un'ora, oltre settemila. Decisamente meno gli iscritti, mille, di cui solo un terzo affiliati alla Federmoto: per gli organizzatori uno stimolo ad aumentare la potenzialità attrattiva dell'evento, per la federazione la necessità di rivedere le regole del mototurismo.

La festa continua a Castellazzo: stasera ancora sagra del plin e della cima, nell'area attrezzata, e lo spettacolo Amalo, tribute band ufficiale di Renato Zero.