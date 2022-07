Casale: domenica sul Po le barche di cartone del 'Galleggia'

CASALE - Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domenica 17 luglio a Casale Monferrato torna Galleggia non Galleggia, il goliardico evento curato dagli Amici del Po di Casale nel quale decine di equipaggi si sfideranno, a bordo di imbarcazioni realizzate sul posto con cartone e scotch, nella navigazione sul Grande Fiume.

Non una gara ma un carnevale vero e proprio con costumi, scherzi, risate e tanta voglia di non prendersi veramente sul serio.

Un appuntamento, quello dell'imbarcadero di viale lungo Po Gramsci sentito dalla comunità ma in grado di richiamare tanti, tra partecipanti e spettatori, anche da fuori provincia.

Una festa collettiva, dove gli applausi più fragorosi saranno riservati alle imbarcazioni che non saranno in grado di superare la prova del Po.

Le iscrizioni sono ancora aperte (fino a esaurimento) su www.amicidelpocasale.it e sullo stesso portale è possibile prendere visione del regolamento. Per ora sono già stati più di 70 gli equipaggi che si sono garantiti il diritto a partecipare.

Alle 8.30 comincerà la fase delle costruzioni. Dalle 14 via alle discese, come di consueto davanti a migliaia di curiosi, pronti a tifare per il naufragio più spettacolare.

A vigilare sulla sicurezza, oltre ai barcaioli degli Amici del Po, gli Opsa della Croce Rossa e le guardie ambientali Aisa.

Tutto il materiale utilizzato per le imbarcazioni sarà raccolto e correttamente conferito per essere avviato al riciclo.