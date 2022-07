Firma Karl Poom. Adesso Novipiù è completa

CASALE MONFERRATO - Novipiù JB Monferrato annuncia l'accordo biennale con il giocatore Karl Markus Poom. Con la firma dell'ala estone (classe 2004 di 204 cm) il roster della squadra di coach Andrea Valentini è finalmente al completo.



Arrivato in Italia nel 2018, reclutato da Novipiù Campus Piemonte, Poom è reduce dalle qualificazioni alle finali nazionali con l’Under 19 e dalla finale di C Gold con Collegno. Prospetto futuribile, Poom è nel giro delle nazionali giovanili estoni, ed è stato convocato per i Campionati Europei Under 18 che si svolgeranno in Romania dal prossimo 29 luglio.



Federico Vignola (direttore sportivo Jbm) spiega il senso dell'operazione. “Con l’arrivo di Karl abbiamo chiuso il roster con dieci giocatori che possono fin da subito essere pronti per disputare un campionato così livellato verso l’alto come la Serie A2 di quest’anno. Poom è un prospetto importante, che seguiamo. Sono convinto che in questo biennio monferrino potrà completare al meglio il suo percorso di crescita e si farà trovare pronto ricavandosi uno spazio importante nelle rotazioni della squadra”.