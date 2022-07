Frugarolo piange Maria Governa

FRUGAROLO - Lutto per la comunità frugarolese e, anche, nel mondo dello sport provinciale.

Si è spenta Maria Bonadeo, moglie di Piero Governa, ex arbitro di calcio, fino alla serie B, e per quasi trent'anni presidente della delegazione provinciale della Federcalcio.

Maria è stata a lungo titolare di un negozio di pettinatrice, frequentato anche da molte alessandrine.

Legata da grande amicizia a Lella Lombardi, insieme ad altre persone è stata fra le promotrici di iniziative, in paese e ad Alessandria, per ricordare la pilota, unica donna ad andare a punti in Formula 1.

Il rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Frugarolo dove venerdì alle 10 sarà celebrato il funerale.

Al marito Pierino, ai figli Gianni e Ilaria e alle loro famiglie le condoglianze della redazione de Il Piccolo