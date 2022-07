Giorgione è cittadino onorario di Sala Monferrato e Ottiglio

SALA MONFERRATO - Doppia cerimonia ieri a Sala Monferrato e Ottiglio per il conferimento della cittadinanza onoraria dei due paesi monferrini a Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, l'oste-cuoco televisivo protagonista di ben sei puntate di 'Giorgione Orto e Cucina' dedicate proprio ai due borghi.

Questa la motivazione del comune di Sala, cui si riferisce il video: “Per aver contribuito a far conoscere in Italia la grande bellezza e le eccellenze enogastronomiche del Monferrato Casalese in generale e di Sala Monferrato in particolare, e per il suo impegno a promuovere il nostro territorio in futuro”.