Il santo di oggi, 15 luglio, è san Vladimiro il Grande

Principe di Kiev

Kiev (Ucraina), 956 ca. - Kiev, 15/7/1015

Figlio illegittimo del granduca di Kiev e nipote di Santa Olga, colei che ha introdotto il cristianesimo in Russia. E' probabile che la sua conversione al cristianesimo sia stata influenzata dal cognato, l'imperatore bizantino Basilio II. Con la moglie Anna, diffonde la fede, distrugge i templi pagani, fa battezzare il suo popolo, fonda chiese e monasteri, prende contatti con il papa e organizza il clero. Alla sua morte, il corpo viene suddiviso in varie parti che vengono inviate alle chiese e monasteri da lui fondati. E' uno dei patroni russi e molto venerato in terra slava.

