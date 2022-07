Vaccini anti-Covid: riapre l'hub della Valfrè

Sono 1.012.322 le vaccinazioni effettuate nel territorio di Asl Al dall’inizio della campagna vaccinale: 355.422 prime dosi, 328.751 seconde e 290.029 terze dosi. Le prime dosi somministrate sono pari all’82,9% della popolazione vaccinabile assistita (over 5) da Asl Al, la cifra delle seconde dosi rappresenta il 76,7% e le terze dosi sono pari al 67,7%.

Dal 1° marzo 2022, inizio della campagna per la quarta dose, sono state somministrate anche 38.120 quarte dosi, a immunodepressi, over 80 e soggetti estremamente fragili che hanno maturato 120 giorni dall'ultima somministrazione.

Da ieri, giovedì 14 luglio, anche per la popolazione over 60 che ha maturato 120 giorni dall'ultima dose o dalla positività al Covid, la Regione Piemonte ha previsto la possibilità di preaderire alla somministrazione della quarta dose attraverso le consuete modalità sul sito ilpiemontetivaccina.it. Chi effettua la preadesione riceverà un sms con l’appuntamento entro 10 giorni presso uno dei centri vaccinali del territorio di riferimento. In alternativa, dopo aver preaderito sul portale, da venerdì 15 luglio potrà recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose (in allegato l’elenco aggiornato). Sarà possibile anche rivolgersi al proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Per quanto riguarda i fragili over 12, come avvenuto finora, saranno invece le strutture che li hanno in cura a procedere alla convocazione diretta.

Piemonte e numeri



In Piemonte sono oltre 620.000 gli over 60 che hanno già maturato i tempi, e gli over60 nel territorio della provincia di Alessandria sono oltre 100.000; per far fronte all’apertura di questa nuova platea vaccinale Asl Al ha potenziato i centri vaccinali aumentando le aperture delle prossime settimane e riaprendo il centro vaccinale nell’ex caserma Valfré, che tornerà operativo per gli ultimi due sabati del mese di luglio. Ulteriori aperture e riattivazioni di centri vaccinali comunali verranno comunicate nei prossimi giorni.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il numero covid regionale 011.566.31.69. dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 o aprire un ticket o richiedere di essere ricontattati da questo sito.

Per richieste e modifica di appuntamenti, cancellazioni e informazioni sui centri vaccinali Asl Al è possibile contattare il numero 0131 307822 che risponde h24, 7/7 giorni su 7 o scrivere a urp@aslal.it.