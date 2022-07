ValeMado, c'è Amaro per l'attacco. Asca firma Massaro

ALESSANDRIA - Attaccanti protagonisti delle ultime trattative di calciomercato Dilettanti in provincia, soprattutto in una Promozione che si annuncia con contenuti tecnici decisamente alti.

Il quinto innesto della ValenzanaMado è una punta: il ds Fabrizio Scalzi ha chiuso con Pietro Amaro, classe 1990, in arrivo dall'Unione Calcio Basso Pavese, Promozione lombarda, 20 reti all'attivo nell'ultimo campionato. In carriera ha vestito anche le maglie di Voghera, Lomello e Varzi. Il patron Flavio Tonetto è determinato a completare il settebello di innesti con altre due operazioni.

Asca, doppio colpo

In meno di 24 ore due operazioni dell'Asca per il reparto avanzato. Accordo con Riccardo Cabella, '97, elemento molto duttile, da utilizzare come attaccante esterno o come trequartista, per caratteristiche che gli permettono, come sottolinea anche la società alessandrina, "di fare la differenza negli ultimi 20 metri".

Il secondo colpo è Andrea Massaro, "un giocatore che con questa categoria ha davvero poco o nulla e che fare". Un esperto, 1983, Massaro è stato fino all'ultima annata punto di riferimento dell'Acqui. Un mix di conoscenze e qualità tecniche, che faranno crescere l'Asca.

Jcp, volti nuovi

Primi movimenti anche alla Junior Calcio Pontestura, partendo dalla 'scrivania': nuovo direttore generale è Pier Antonio Vermonti, che ha un lungo percorso nel calcio a Trino e Borgovercelli. Per la rosa volto nuovo in porta: Matteo Cairola, classe 1999, l'ultimo campionato alla PastorfrigoStay, in Promozione. C'è anche un ritorno, quello di Sergio Merlo, team manager, trait d'union tra squadra e società.