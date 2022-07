Alice Nardo campionessa d'Europa

CERIGNOLA - Ancora al tiebreak, ancora contro la Serbia. E, ancora, Italia vincente, un successo che entra nella storia: primo titolo europeo Under 21 femminile, nella giornata di gloria della pallavolo italiana..

A festeggiare, con l'oro al collo, anche una atleta nata a Pozzolo, cresciuta nell'Alessandria Volley, una promozione in C ancora giovanissima, poi Igor Novara e Albese: Alice Nardo ha avuto, a distanza, il tifo speciale della sua terra, di Massimo Lotta che, fin da subito, ha intuito il talento della schiacciatrice, dei tecnici e i dirigenti della società alessandrina, che questa sera raccolgono il premio per la scelta di puntare sulla crescita delle giocatrici, più ancora che sui risultati, e di creare loro opportunità per fare molta strada importante.

Doppia rimonta

Contro la Serbia è destino che l'Italia debba inseguire: nell'ultima gara della pool1 dallo 0/2 al 3/2, questa sera, in un PalaTatarella infuocato, annullando per due volte il tentativo di allungo delle avversarie, per poi dominare il quinto set, dalla fase centrale al 15/11 che vale il tetto d'Europa.

Alle serbe il primo parziale, dopo un avvio equilibrato, 17/25, quasi in fotocopia, ma di marca italiana, il secondo, 25/17, giocato a un ritmo molto alto dalle ragazze del ct Luca Pieragnoli.

Nel terzo, però, non riescono a trovare continuità, dopo il 6/6 e, anche, il vantaggio 9/6: la Serbia recupera, le azzurrine soffrono e non sono più efficaci, il 15/25 sembra spostare gli equilibri dalla parte delle avversarie.

Non è così, l'Italia torna ad essere padrona in tutti i fondamentali e pareggia i conti, 25/19.

Il tiebreak è una battaglia, al cambio campo azzurre avanti 8/7 e poi 11/9. La spinta del pubblico è una marcia in più: 15/11, oro, festa in campo, lacrime e abbracci. E una provincia orgogliosa di Alice Nardo.