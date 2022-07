Il santo di oggi, 18 luglio, è Sant'Arnolfo di Metz

Vescovo

La vita del Santo

Arnolfo nasce da una nobile famiglia, studia, sposa un’aristocratica da cui ha due figli ed entra al servizio di Teodeberto II, re dell’Austrasia. Nel 613 re Teodeberto viene ucciso da Teodorico II di Borgogna, suo fratello. L’Austrasia viene unita alla Neustria e alla Borgogna, sotto il governo di re Clotario II. Il nuovo re affida ad Arnolfo l’educazione di suo figlio Dagoberto.

Nel 614, Arnolfo viene nominato vescovo di Metz, conservando gli incarichi a corte. Come capo della diocesi, Arnolfo è presente ai concili nazionali di Clichy e di Reims. Ad un certo punto lascia tutto, sparisce da Metz nel 627, dopo aver strappato il consenso a Dagoberto, e va a nascondersi dove non lo conosce nessuno. Entra in un monastero fondato dall’amico Romarico, un altro che ha lasciato perdere la corte e il re. Qui Arnolfo vive i suoi anni più sereni fino alla morte.

Le sue spoglie mortali, in un primo momento sepolte a Remiremont, sono trasportate a Metz e vengono deposte nella cattedrale. Viene ricordato come uno dei vescovi migliori che Metz abbia mai avuto.