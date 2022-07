Due infortuni, fortunatamente lievi, in poche ore

ALESSANDRIA - Due infortuni in poche ore, fortunatamente senza conseguenze serie per gli operai. Ieri a Solero il primo, questa notte invece il 118 è intervenuto in Solvay a Spinetta Marengo per un operaio che si è ferito a una mano con un martello.

L’intervento verso le 4.30: l’uomo è stato subito portato nell’infermeria dell’azienda e poi inviato al Pronto soccorso dell’ospedale (codice verde), ma solo per accertamenti strumentali e definirne la cura.

A Solero, invece, un operaio era stato soccorso dopo essere stato urtato da un muletto in manovra. È stato trasportato all’ospedale in codice giallo.