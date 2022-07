Rione Cristo, una festa dietro l’altra

Dopo il successo della Notte Bianca, al rione Cristo già si lavoro per gli eventi del prossimo weekend.

Sabato 30 luglio alle 19, infatti, torna "Il sabato del villaggio" in collaborazione il Bar Alba: cena e musica con l'Orchestra Enrico Cremon Notte Italiana. Domenica 31, poi, dopo tantissimi anni dalle 21 riecco "Via Gandolfi in festa" con dj e animazione, dai balli di gruppo ai successi dagli anni '60 a oggi.

Lunedì 1 agosto, infine, il Cervellone con Angelo Cattaneo sarà protagonista a Centogrigio in via Bonardi.