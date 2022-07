SemCup, 15 coppie a premio a Villa Carolina

CAPRIATA D'ORBA - Più forti anche del clima torrido di questi giorni: la SemCup registra un'altra tappa da record, con 72 iscritti, impegnati nei due percorsi a Villa Carolina.

Nelle prime 9 buche il lordo vincente è di Alessandra Canzanella e Giancarlo De Corbelli, con 20, mentre il miglior netto è di Sandro Setta e Mario Fossati con 28. Sul podio anche Simona Cavazzoli e Beatrice Medici (27) e Stefano Repetto ed Edoardo Medici (27). Prima coppia mista Giorgio Baracchini e Roberta Manara (26)

Sulla buche dalla 10 alla 18 il primo lordo è di Massimo Cerruti e Riccardo Canepa con 19. Nel netto svettano Paolo Polidori e Germana Calissano con 27, poi Paolo Scarpa e Francesca Gravina (26) e Giuseppe Scarrone e Carola Cicogna (26). Prima mista Paola Ferrari e Maurizio Pernigotti (25), tra le lady Angela Volpe e Rita Carrossino (24).

Nearest to the pin per Marco Gatti, Germana Calissano, Alberto Sacchi e Beatrice Medici.

Prossimo appuntamento il 4 agosto, al Serravalle Golf Club.