Temporale in Monferrato: alberi caduti a Occimiano e in Valcerrina

OCCIMIANO - Preceduta dal forte vento, è arrivata la pioggia sul Monferrato. Mentre sono segnalati interventi dei Vigili del Fuoco a Camino e Pontestura, ci sono alberi caduti in Valcerrina. Caduta di un albero anche a Occimiano, in piazza degli Alpini. Il comune informa che verrà rimosso domani. Non si segnalano danni.