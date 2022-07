Il Santo di oggi, 27 luglio, è San Pantaleone

Medico, martire e patrono delle ostetriche

La vita del Santo

Nasce in Turchia nel III secolo da padre pagano e madre cristiana. Intraprende gli studi medici in giovane età arrivando a diventare medico di Galerio. Ritorna poi al cristianesimo grazie al prete Ermolao che gli garantisce la capacità di guarire ogni male solo nel nome di Cristo. Pantaleone decide allora di farsi battezzare.

Alla morte del padre, il santo distribuisce il patrimonio ai servi e ai poveri: diventa così il medico di tutti.

La morte del Santo

Viene sottoposto a vari tormenti. Condannato al rogo, le fiamme però si spengono; immerso nel piombo fuso ma il piombo si raffredda miracolosamente; gettato in mare con una pietra legata al collo, il masso galleggia; dato in pasto agli animali, anziché sbranarlo le bestie gli fanno le feste; legato a una ruota le corde si spezzano e la ruota va in frantumi.

Viene infine decapitato e dal suo collo escono sangue e latte.

Curiosità

L’ampolla che contiene il sangue di Pantaleone è custodita a Ravello (Salerno) nella cappella a lui dedicata.