I Santi di oggi, 28 luglio, sono Santi Nazario e Celso

Martiri

Nazario è un predicatore, discepolo di San Pietro. Arrivato in Francia, da una cospicua Matrona gli viene presentato un grazioso fanciullo di nove anni da avviare alla legge e religione da lui predicata. Nazario accetta e lo battezza imponendogli il nome di Celso. Lo dichiara poi compagno del suo apostolato.

Nazario e Celso furono decapitati durante le persecuzioni di Diocleziano in una località chiamata “Tre Muraglie”.

Il corpo di Nazario viene ritrovato ancora indenne ma con la testa mozzata, poi traslato in una chiesa nella zona di Porta Romana: in seguito fu edificata una basilica in suo onore. Sui resti di Celso, nel luogo del martirio, fu costruita una basilica in suo nome.