Isola in Collina: dopo Bregovic, c'è Giorgio Conte

RICALDONE - Domani sera, venerdì 29, alla Cantina B8 di Regione Baiascera a Ricaldone andrà in scena il secondo appuntamento in calendario della rassegna 'L'isola in collina'.

Dalle 21 sul palco della 27^ edizione del festival salirà Giorgio Conte con il concerto 'Sconfinando'. Con ingresso a offerta libera, l'evento sarà abbinato alle degustazioni di piatti tipici e al wine tasting offerto dalla B8. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per l'acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Cassine (che per l'occasione garantisce il servizio di assistenza all'intera manifestazione).

Sabato 30 alle 21, alla Cantina Tre Secoli, sarà la volta di Samuel con Elettronica Tour. In collaborazione con Indiependenza, i biglietti sono acquistabili su TicketOne o direttamente in loco.

Domenica 31, alle 18 alla Cantina Rinaldi aperitivo letterario in collaborazione con la Libreria Terme. Dalle 21.30, nel piazzale della Cantina Tre Secoli, 'Elio canta e recita Enzo Jannacci'. Biglietti su TicketOne o in loco.