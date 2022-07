Tennis in carrozzina, Alessandria al primo posto

ALESSANDRIA - Un torneo "che riporta Eugenio dove amava stare: in campo, con tutti noi", come sottolinea Antonietta Viscardi, moglie di Eugenio Taverna, a cui è intitolato il 6° trofeo 'Città di Alessandria' di tennis in carrozzina, dal 24 al 28 agosto al Csc Orti - Saves.

Un torneo che traduce nei fatti, come spiega l'assessora Vittoria Oneto, "il significato vero dello sport di comunità. Che vogliamo offrire a tutti, riconsegnando spazi a bambini e adulti".

Un torneo che, per il sindaco, Giorgio Abonante, è il risultato di un "grande lavoro di squadra. Come Comune c'è un forte impegno per la totale fruizione di servizi e la piena opportunità per le persone con qualsiasi forma di disabilità".

Un torneo con molti sponsor (Riccoboni, Amag, Alegas, Gp Elettronica, Uitl Group, Garlando, Rotary Club), con Csvaa, con i volontari (Anteas e Protezione Civile Valle Scrivia), con l'impegno e la passione di Volare, il presidente Paolo Bonino e gli organizzatori - giocatori Gianluca Cosentino e Giuseppe Bianchi.

Un torneo nel circolo dove tutto il movimento è nato ed è di casa, con il montepremi più alto (3mila euro), fra tutti quelli del calendario nazionale. E molte novità: quote di iscrizione e più basse e, al posto delle coppe. i lavori dell'illustratrice Denise Bistolfi