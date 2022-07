Cade griglia bocca di lupo, ferito 78enne

ALESSANDRIA - Un uomo di 78 anni è caduto in una bocca di lupo ed è stato soccorso dai medici del 118. L’uomo, fortunatamente, non è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.

È accaduto questa mattina verso le 11, in via Pascoli angolo corso Acqui. Da quel che è emerso, la grata della bocca di lupo ha ceduto e l’uomo è finito dentro fino bacino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.