Pierozzi a Palermo, Palombi verso Pordenone

ALESSANDRIA - Uno in uscita, due con le valigie pronte.

Edoardo Pierozzi è un giocatore del Palermo ma il prestito (con diritto di riscatto e controriscatto) è con la Fiorentina. Luca Di Masi, il 23 giugno, aveva parlato, invece, dell'esterno destro come di un calciatore di proprietà dell'Alessandria e di un diritto di ricompra della società viola, ma solo nella stagione 2023 - 24. Cosa è successo per un elemento che, l'anno scorso, era stato annunciato come un acquisto a titolo definitivo e che, invece, ora, nella sua scheda, risulta prestito anche nell'ultimo campionato, rientrato a Firenze e, oggi, ufficializzato sia dal sito dalla Fiorentina, sia da quello della società siciliana?.

Affare praticamente concluso con il Pordenone per Simone Palombi: la firma sarà all'inizio della prossima settimana, pochi dettagli da limare, biennale per l'attaccante scuola Lazio.

Ci sono trattative avviate anche per Matteo Di Gennaro, che ha più richieste in C: il gruppo della B, dunque, si sta riducendo.

Intanto la Lega Pro ha annunciato che i gironi saranno composti e comunicati il 4 agosto. Il Piacenza ha chiesto di non essere nell'A, per poter disputare tutti i derby che avrebbe nel B. Una richiesta che potrebbe dare forza anche a quella dell'Alessandria che, al contrario, vuole l'A e non il B.