Incidente in viale Milite Ignoto tra auto e scooter. E in via Piave, Stilo capottata

ALESSANDRIA - Due incidenti stradali di prima mattina. Il primo si è verificato verso le 6.30 in via Piave: una Fiat Stilo è stata trovata cappottata ma all'interno non c'era nessuno. E' evidente che chi era alla guida ha abbandonato lì la vettura. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica e identificare l'automobilista.

Verso le 8, poi, i soccorsi sono scattati per un sinistro avvenuto in viale Milite Ignoto. Lo scontro è avvenuto tra una Citroen e uno scooter. Chi viaggiava sulla due ruote è rimasto lievemente ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale e la Polizia.