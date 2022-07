Ospedale: cade nel vano dell’ascensore, il tecnico è grave

ALESSANDRIA - Polizia e Spresal stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’infortunio avvenuto oggi, nel primo pomeriggio, all’ospedale.

Il tecnico caduto nel vano dell’ascensore è stato operato, i medici si sono riservato la prognosi.

”In una zona vicina al Pronto Soccorso - spiega l’Azienda - si è verificato un infortunio a danno di un lavoratore di una ditta appaltatrice, caduto da una altezza di alcuni metri (due piani, ndr). L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale ospedaliero, trasportato in Pronto soccorso per gli accertamenti. Si trova ora in prognosi riservata in terapia intensiva e viene costantemente monitorato.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria dello Spresal hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.

Le strutture tecniche dell’Azienda Ospedaliera sono a disposizione per la collaborazione e il supporto necessario”.