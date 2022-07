Roggero, "Smistamento fondamentale, i 5 Stelle ci hanno ripensato?"

"Ci dispiace che il Governo abbia ritenuto inadeguato un emendamento dei 5 Stelle sull'area dello scalo merci di Alessandria, probabilmente per carenze di progettualità o contenuti, o perchè mal formulato", commenta Mattia Roggero in merito alla bocciatura dell'emendamento Matrisciano al Dl infrastrutture. La senatrice pentastellata aveva chiesto che il progetto dell'hub ferroviario fosse inserito in un master plan più ampio con misure di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale. "Capiamo l'ansia da campagna elettorale - prosegue Roggero rispondendo indirettamente all'assessore Michelangelo Serra che aveva attaccato il sottosegretario leghista Morelli, additato come responsabile dell'affossamento - "Ma cosa ne può la Lega se altri propongono soluzioni che il Governo boccia ritenendole non adeguate?".

Serra si rammarica inoltre che il parco smistamento non sia stato inserito nei finanziamenti del Pnrr.

“Da parte nostra – continua Roggero – l’impegno sul rilancio della logistica in tutto l’Alessandrino è, dall’inizio della legislatura, un impegno assolutamente prioritario, a partire dal Decreto Genova del 28 settembre 2018, all’interno del quale la Lega, grazie al personale impegno dell’on. Molinari, chiese e ottenne di inserire il riconoscimento delle aree logistiche semplificate per l’area del basso Piemonte. Siamo comunque lieti che il Movimento 5 Stelle, dopo una feroce ed ideologica opposizione al Terzo Valico, così come alla Tav e a tante altre infrastrutture, oggi ne riconosca l’importanza fondamentale, e scopra finalmente l’importanza della logistica come perno essenziale dello sviluppo di Alessandria, e di tutta la provincia. Meglio tardi che mai, anche se con maldestri emendamenti come quello della loro senatrice".

Roggero ribadisce: "Il progetto rimane per il centro destra assolutamente centrale". Tutti d'accordo allora?