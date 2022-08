Mondiali U20, Cavo fa il record

CALI - Vola in semifinale da prima della classe: ai Mondiali Under 20, a Cali, in Colombia, Ludovica Cavo vuole lasciare il segno.

La gaviese, portacolori dell'Atletica Serravallese, domina la sua batteria, ritocca il suo personale sui 400 hs, 57''77, nuovo record sulla distanza, e si qualifica per la semifinale in programma oggi, alle 22.05 ora italiana.

Un bel regalo di compleanno: Ludovica ha festeggiato i 18 anni già a Cali, il 28 luglio, insieme alle compagne e ai compagni della selezione azzurra e allo staff tecnico.

Obiettivo dell'allieva di Roberta Grassi è conquistare un posto nella finale in calendario alle 00.10 di venerdì 5 agosto.