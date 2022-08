Alessandria, la fideiussione è in Lega

ALESSANDRIA - Il campionato, quasi sicuramente, non inizierà il 28 agosto, che potrebbe essere la nuova data del primo turno di Coppa Italia, uno slittamento di una settimana, ipotizzato anche dal presidente Francesco Ghirelli e sarà il Consiglio direttivo, a breve, a stabilire le nuove date, visto che il Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta della Figc di anticipare la data della camera di consiglio sul Campobasso.

Ma ci sono scadenze contabili e amministrative da rispettare e l'Alessandria ha depositato in Lega la fideiussione a copertura di tutti gli emolumenti della prossima stagione, in particolare i contratti in essere. Una garanzia che potrebbe ulteriormente servire in una eventuale trattativa di cessione: c'è regolarità dei conti e della posizione in Lega, sempre che la volontà sia ancora quella di vendere, perché le scelte di questi giorni, allenatore e direttore dell'area tecnica, solitamente, sono di chi ha la proprietà e gestisce il club e non di chi passa la mano.

Domani Luca Parodi, già oggi a Chiavari per le visite, firmerà il biennale e sarà presentato: il numero dei giocatori ancora sotto contratto è di otto elementi, conteggiando anche Di Gennaro, che però mai si è presentato al campo.