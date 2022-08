'Mamma e papà Cairo', la prima volta dell'Atalanta

ALESSANDRIA - Alla prima partecipazione al Torneo Memorial Mamma e Papà Cairo l'Atalanta scrive subito il suo nome nell'albo d'oro

Vittoria ai rigori per la squadra di Marco Fioretto con un regista classe 2006, Lorenzo Riccio, molto interessante.

Il Milan gioca in 10 dal 3' per il rosso a Eletu, ma segna per primo, con El Hilali, che finalizza una azione costruita da Alesi (24'). Sei minuti e l'Atalanta pareggia con Fisic. Molte occasioni, le due squadre vicine al raddoppio anche nella ripresa, i due portieri protagonisti. 1-1 al 90', dal dischetto gli atalantini fanno tutti centri, Muhareti, Vitucci, Chiwisa, Guerini e Perez, per i rossoneri Longhi, Gaia, Perrucci, Bartesaghi, al quinto tiro l'errore di Marshage.

Terzo posto alla Juve, 3-1 nel derby con il Toro: Yildiz, Mbangula e Anghelé per i bianconeri, Savva per i granata.

Voce ufficiale Stefano Venneri.