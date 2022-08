VALENZA - Le squadre dei Vigili del fuoco sono ancora impegnate in strada Ariara per un incendio divampato in una cascina con adiacente fienile.

L’operazione, prima di spegnimento e poi di sbancamento è ancora in corso per cui non si conoscono molti particolari. Fortunatamente, sembra che non si siano registrati feriti. Seguono aggiornamenti.