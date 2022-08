Idee per la domenica alessandrina

ALESSANDRIA - Molte opportunità per chi vuole trascorrere la domenica nell'Alessandrino. Eccone alcune.

Da segnalare, anzitutto, la rassegna Castelli Aperti, con molte proposte in particolare nel Casalese e nell'Ovadese, oltre al Forte di Gavi.

'Castelli Aperti', cosa visitare la prima domenica di agosto Domani, molti appuntamenti per scoprire le “bellezze culturali” di Alessandrino e non solo. Dai musei ai borghi, l’offerta è decisamente ricca

Per chi ama la buona cucina, appuntamento a Rocca Grimalda (località San Giacomo) con la sagra dei ravioli e del bollito misto; si mangia anche a Felizzano, in piazza Paolo Ercole, dove alla musica penserà Farinelli Group.

A Cassinelle, ricco menù per la fiera nuova del bue grasso e musica con Magico Sound; per chi ama pasta e fagioli, appuntamento a Castelspina dove si può gustare anche il bollito misto.

Musica classica

Bancarelle in viale Saffi a Novi Ligure con le gelaterie in festa, mentre per la musica, alle 21.15 Festival Ultrapadanum a Garbagna con le pianiste Patrizia Bernelich e Dorella Sarlo e Quartetto di Cremona a Palazzo Cuttica ad Alessandria, alle 21.