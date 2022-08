Kolaj, triennale a Pescara. Arriva Lombardi in prestito

ALESSANDRIA - La settima uscita, la prima entrata. Mentre l'Alessandria sta per disputare la seconda amichevole, con la Primavera del Toro (ore 16.30, centro Michelin), c'è un'altra partenza da registrare.

Aritistidi Kolaj firma a Pescara: trasferimento a titolo definitivo nella squadra allenata dall'ex grigio Alberto Colombo. Triennale, con opzione per un anno in più in caso di promozione in B.

Nell'operazione è previsto anche un prestito secco per l'Alessandria: Luca Lombardi, classe 2002 (20 anni il 6 dicembre), che era arrivato in Abruzzo solo poche settimane fa, dal Monza, nell'operazione Sorrentino. Centrocampista centrale, sinistro, nell'ultimo campionato alla Vis Pesaro, 29 presenze )28 e una in Coppa), 1555 minuti giocati.