Terruggia piange Ginetto Pessina, l’alpinista ex vicesindaco

TERRUGGIA - È scomparso Luigi Pessina, per gli amici ‘Ginetto’, classe 1946 e volto noto in particolare a Terruggia. A portarselo via in poco tempo una malattia: si è spento questa mattina al Santo Spirito di Casale.

In paese era stato dal 1995 consigliere comunale e, in seguito, vicesindaco sotto l’amministrazione di Giovanni Bellistri. Conosciuto anche per le sue attività di volontariato, aveva collaborato per lungo tempo con la Croce Rossa Italiana e nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dove era operativo per interventi di soccorso e ricerche dispersi.

La sua grande passione, come è noto a tutti quelli che lo conoscevano, era infatti l’alpinismo che ha sempre praticato a livello nazionale ma anche extraeuropeo. Nel corso della sua vita era riuscito a conquistare oltre 50 grandi vette in giro per il mondo. Lascia sua moglie Fernanda e la figlia Giorgi, intorno a cui si stringe l’intera comunità di Terruggia. Non è stata ancora resa nota la data delle esequie.