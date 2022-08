Monfrà Jazz Fest ieri ancora a Vignale per il primo concerto di agosto

VIGNALE - Si è aperta ieri sera la rassegna dei cinque spettacoli di agosto per Monfrà Jazz Fest. La location per il primo concerto-cartolina del mese è stata la terrazza di Hic et Nunc, la cantina di Vignale. Per l’occasione si è esibito il quartetto Va de Bolero, formato da Edda Pando (voce), “Cesc” Marco Franceschetti (sax), Antonio Pumpo (chitarra) e Riccardo Vigorè (contrabbasso).

Il gruppo ha proposto un repertorio di musica latino-americana che ha portato in Monferrato le sonorità del Bolero e del Son Cubano. Monfrà Jazz Fest tornerà in scena oggi pomeriggio dalle 16.30 a Piancerreto di Cerrina.