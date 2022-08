Buongiorno Dolcetto, un'alba luminosa sulla Tenuta Cannona

CARPENETO - Le nubi dissolte nel corso della notte, quasi 300 spettatori (con una presenza maggiore di visitatori rispetto ai primi anni) per la rinnovava magia di "Buongiorno Dolcetto". Il concerto all'alba organizzato dall'Enoteca Regionale di Ovada si è rinnovato tra le vigne della Tenuta Cannona di Carpeneto. Dolci note proposte dell'Orchestra Classica di Alessandria, diretta per l'occasione da Andrea Oddone, e dalla giovane violoncellista ovadese Margherita Succio. Musica di Elgar, Mahler, Tchaikovsky che ha accompagnato e sottolineato i colori offerti da uno scenario davvero accattivante. "Buongiorno Dolcetto" è stato organizzato in collaborazione con Regione Piemonte e Fondazione Agrion (che cura le attività scientifiche della Tenuta Cannona) con il contributo di Fondazione Cral (che ha sostenuto Sconfinamenti, la rassegna contenitore creata dall'Enoteca stessa). Con Alexala è stato messo a punto il programma di promozione con creazione di pacchetti turistici dedicati all'iniziativa.