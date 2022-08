Castelnuovo Scrivia: arrestato con oltre 4 etti di Marijuana

CASTELNUOVO SCRIVIA - Nella serata del 14 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona, nel corso di un servizio antidroga a Castelnuovo Scrivia, hanno arrestato un 32enne che, a seguito di perquisizione personale e locale eseguite di iniziativa, estese poi al domicilio, risultava detenere circa 410 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Alessandria. È stato condannato a quattro mesi di reclusione, e, concluse le formalità, in virtù della concessa sospensione condizionale della pena, riammesso in libertà.