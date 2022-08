Giorno e Di Gennaro, ci sono le firme

ALESSANDRIA - Le due uscite, annunciate da qualche giorno su questo sito e sulle pagine de Il Piccolo, adesso sono ufficiali: Francesco Giorno e Matteo Di Gennaro, "liberi di trovare una nuova squadra" (come gli altri compagni sotto contratto), come detto da Luca Di Masi, la nuova sistemazione ora l'hanno e con un biennale.

Il centrocampista, che una settimana fa aveva anticipato l'intesa imminente con la Virtus Francavilla, è già nella nuova società, che gli ha dedicato anche un medley di canzoni.

Giorno, biennale alla Virtus Francavilla Alla ripresa degli allenamenti, oggi, assente Casarini. Solo Di Jenno in gruppo, non c'era Vono

Di Gennaro, che mai è tornato ad Alessandria per raduno e allenamenti, ha raggiunto ieri sera la Triestina in ritiro a Roma e anche per lui l'accordo con il club alabardato, dove troverà Mirko Gori, è fino a giugno 2024

Il Cesena, invece, si conferma 'succursale' dell'Alessandria che fu: dopo Chiarello, Prestia e Corazza, ha firmato anche Luca Coccolo che, peraltro, era rientrato alla Juventus per fine prestito. Ora i bianconeri lo hanno girato a titolo definitivo al club romagnolo.

Alessandria, Pagani al centro Michelin L'attaccante, 2003, è arrivato al termine dell'allenamento, insieme al ds Cerri

All'Alessandria, per ora, sono arrivati i due 2003 Luca Lombardi e Federico Pagani, non c'è ancora l'intesa per Roberto Di Jenno, che però si sta allenando con il gruppo, mentre Riccardo Vono, dopo l'amichevole con la Biellese, non è più aggregato.