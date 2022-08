Incendio a Serravalle Scrivia: alcune persone intossicate

SERRAVALLE SCRIVIA - 15.15 - Incendio in un'abitazione di Serravalle Scrivia, nell'area tra via Berthoud e vico Torchio all'altezza di piazza Vittorio Veneto. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando già da alcuni minuti. Non si hanno altre informazioni se non che sarebbero rimasti intossicati alcuni membri di una famiglia subito trasportati in ospedale a Novi per le cure e ulteriori accertamenti.

Notizia in aggiornamento