"Quartiere Cristo nel cuore": la Luese si presenta

ALESSANDRIA - La prima volta nel luogo della festa. La Luese Cristo torna sul suo campo, a Centogrigio, tre mesi dopo la conquista dell'Eccellenza. Ed è un omaggio a una delle anime della squadra: "Quartiere Cristo nel cuore", così è intitolato il torneo, speaker Stefano Venneri, in programma domani sera, che dopo la rinuncia all'ultimo della juniores del Casale, è una sfida secca con la ValenzanaMado, candidata a imitare la formazione alessandrina nella corsa alla categoria superiore.

Fischio d'inizio alle 20.45 (ingresso 5 euro): due squadre con molti tifosi al seguito, che lavorano da tre settimane. I rossoblù di Luca Pellegrini avrebbero dovuto affrontare il Gozzano ieri, ma la gara è stata annullata per il maltempo. La Luese Cristo di mister Roberto Adamo ha disputato due amichevoli, con Casale e Pavia, e ora cerca la prima affermazione, a chiusura della prima parte di allenamenti a Bosco Marengo, in preparazione al debutto in Coppa Italia, che sarà sabato 27, andata con l'Acqui (ritorno sabato 3 all'Ottolenghi).

Per il 'Lotra'

Quasi in contemporanea, al 'Pedemonte' di Gavi, l'omaggio ha un dirigente che è stato anima e cuore della Gaviese e riferimento del calcio provinciale, Lorenzo Troverso: domani sera il triangolare intitolato al 'Lotra', alle 20 Gaviese - Arquatese, primo assaggio del campionato di Promozione.

Alle 21 il Derthona affronterà la perdente e alle 22 la vincente del primo confronto. I leoncelli sono reduci dal 3-3 nell'allenamento congiunto con Rg Ticino: sotto 0-3, la squadra di Fossati ha rimontato, con Romairone, D'Arcangelo e Saccà. In campo anche Matera, laterale destro, 2004, dalla Sampdoria, che sarà tesserato.