Addio a Margherita Bulla, imprenditrice impegnata nel sociale

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo dell'imprenditoria provinciale e dell'associazionismo.

Si è spenta Margherita Bulla, contitolare della Sma di Bulla&Gatti, azienda per la produzione di mobili e scaffalature da ufficio e mobili metallici, fondata nel 1951, con sede in via Monteverde.

Margherita è stata past president e Melvin Jones Fellow del Lions Club Alessandria Marengo e per due consiliature ha guidato la Consulta comunale pari opportunità, componente espressa da Confindustria Alessandria. E' stata sempre molto coinvolta e protagonista attiva di iniziative nel sociale, insieme alla sorella. Da qualche tempo la malattia aveva, però, sempre più limitato la sua attività.

Il funerale sarà martedì 23, alle 11, nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria, partendo dalla Casa Funeraria, in via Parini 6, dove è possibile dare un ultimo saluto a Margherita Bulla. Il rosario sarà recitato lunedì 22, alle 19, nella stessa chiesa.