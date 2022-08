Gatto "clandestino" nel vano motore, lo salvano i vigili del fuoco

NOVI LIGURE — Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ringraziamento nei confronti dei vigili del fuoco di Novi Ligure.

Domenica mattina, 21 agosto, i vigili del fuoco di Novi Ligure sono intervenuti con competenza e pazienza per liberare in via Casteldragone un gattino che incautamente si era infilato nel vano motore di un’auto ed era quindi stato trasportato da Alessandria a Novi la sera precedente dalla proprietaria dell’auto ignara di avere un “passeggero a bordo”!

Durante la notte tra sabato e domenica diversi condomini del palazzo, sentendo piangere disperatamente il gattino sono scesi in strada per capire da dove provenissero i lamenti. È scattata quindi una collaborazione di tante persone, compresa la proprietaria dell’auto, che hanno cercato di trovare il micetto e di liberarlo quanto prima.

Purtroppo però non era facile convincerlo a uscire e tantomeno raggiungerlo, così si è dovuto ricorrere ai vigili del fuoco che sono stati bravissimi e con il loro intervento esperto durato quasi due ore, sono riusciti a trarre in salvo il gattino!

Lieto fine dunque: un grazie di cuore ai pompieri ma anche alle tante persone della casa che si sono prodigate dimostrando tanta sensibilità e amore per gli animali. Lo splendido gattino rosso ha già trovato casa, una condomina lo ha adottato e ora vivrà insieme a lei e al gatto che già aveva. Queste notizie è importante che si sappiano perché fanno bene al cuore!