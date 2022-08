Giro d'Italia per la ricerca oncologica, tappa anche a Novi

NOVI LIGURE — Passerà anche da Novi Ligure la Torino-Sorrento, un giro d’Italia in solitaria che vede protagonista Massimo Di Maio, primario di Oncologia all’ospedale Mauriziano di Torino.

Appassionato ciclista, da oltre un anno Di Maio ripercorre le grandi tappe della “corsa rosa” e oggi il medico ha deciso di intraprendere lui stesso un Giro d’Italia suddiviso in sette frazioni che lo porterà dalla città dove lavora – Torino – a quella di cui è originario – Sorrento. Sabato sarà a Novi Ligure accolto, tra gli altri, dall’oncologo novese Vittorio Fusco.

L’obiettivo della manifestazione è di sollecitare donazioni alla Fondazione Scientifica Mauriziana, finalizzate al sostegno di progetti di ricerca scientifica oncologica condotti presso l’ospedale torinese. A ogni tappa Massimo Di Maio proporrà un tema di riflessione ai colleghi oncologi e al pubblico. «Andare in bici, per un oncologo come me, è una continua metafora della bellezza e delle difficoltà del nostro lavoro», ha dichiarato Di Maio.